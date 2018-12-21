Учёные рассказали о росте спроса на наборы для ДНК-тестов перед Рождеством в США

В США по мере приближения Рождества стремительно вырос спрос на наборы для анализа ДНК. Об этом сообщает Франс Пресс.

Аналитики объясняют это тем, что страна была основана иммигрантами и в последнее время многие люди проявляют интерес к своим корням, пользуясь возможностью узнать этническое происхождение в процентах.

Как правило, набор содержит трубочку для сбора слюны, которую хозяин набора отправляет в лабораторию. Через несколько дней результаты теста публикуют на сайте компании.

— Спрос на анализ ДНК значительно вырос с 2017 года, и я не удивлюсь, если за последний год он увеличился вдвое, — рассказала в интервью Франс Пресс Хезер Зирхут, ассистент профессора генетики из Университета Миннесоты.

Однако результаты тестов далеко не всегда преподносят только приятные сюрпризы.

Исследователь генетической генеалогии из католического университета Лёвена (Бельгия) Мартен Лармусо уверен, что ДНК-тесты не всегда являются удачным подарком.

— Я часто получаю электронные письма или звонки от людей, которые внезапно узнали, что члены их семей не связаны с ними биологическим родством, — рассказал он.

Исследователь также добавил, что многие люди психологически не готовы к неприятным сюрпризам.