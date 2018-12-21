Во Франции за месяц беспорядков пострадало около трёх тысяч человек

Почти три тысячи человек пострадали за месяц демонстраций "жёлтых жилетов". Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на представителя МВД Франции.

Отмечается, что с начала протестов травмы получили 1843 гражданских и 1048 сотрудников правоохранительных органов. В то же время число погибших во время беспорядков увеличилось до девяти.

Напомним, беспорядки, охватившие крупнейшие города Франции, начались 17 ноября. На улицы вышли тысячи недовольных ростом цен на топливо "жёлтых жилетов".