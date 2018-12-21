Власти Москвы разработали три новогодних маршрута

В Москве появились три новогодних пеших маршрута. Их подготовило агентство "Мосгортур" департамента культуры.

Каждый маршрут проходит через несколько музеев в центре столицы, а завершается в одном из московских парков, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Первый путь начинается выставкой работ художника Виктора Пивоварова в Мультимедиа-арт-музее, проходит через "Дом Муму" и Музей Москвы. Конечной точкой маршрута стал каток в парке Горького.

Второй маршрут называется "Сказки Пушкина и любовь-борьба Фриды Кало". Он берёт начало в Государственном музее имени А.С. Пушкина, где можно увидеть работы художников, изобразивших на холстах героев произведений великого классика. На пути также расположены Московский музей современного искусства и Центральный выставочный зал "Манеж", где можно увидеть десятки работ Фриды Кало и Диего Риверы. После этого путешественники смогут погулять в парке "Зарядье".

Третий маршрут получил название "Из зоопарка в Эрмитаж". Те, кто выбрал это направление, узнают об истории Московского зоопарка, посетят несколько музеев, а также смогут поиграть в кёрлинг или покататься на коньках в саду "Эрмитаж".