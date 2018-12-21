Снегопад и потепление. Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря

Читайте также

Снегопад и потепление. Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря

319

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Сегодня в столице ожидается большое количество осадков и потепление. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что основная масса снега выпадет к вечеру. В то же время видимость уменьшится до трёх-четырёх километров.

Температура в Москве 21 декабря поднимется до –6...–8 градусов, по области — до –5...–10 градусов по Цельсию.

Относительная влажность составит 85–90%, а атмосферное давление упадёт до 752 мм рт. ст.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×