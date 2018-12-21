Вышел за рамки протокола. Де Мистура попрощался с Совбезом ООН

Дипломат выступил с заключительной речью и заявил, что, несмотря на всеобщие усилия, Сирию пока не удалось избавить от войны.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан Де Мистура, который в скором времени покинет свой пост, попрощался с Советом Безопасности всемирной организации. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

— Я был в этой должности четыре года и четыре месяца — больше, чем длилась Первая мировая война. Конфликт в Сирии длится уже дольше, чем Вторая мировая война... Нам удалось изменить ситуацию к лучшему, но этого недостаточно, — сказал Де Мистура.

Спецспосланник выступил с заключительной речью в данной должности и заявил, что, несмотря на всеобщие усилия, Сирию пока не удалось избавить от войны. По его словам, это оказалось недостижимым.

В числе позитивных результатов работы он выделил "спасение жизней, прекращение огня и деэскалацию" и выработку принципов общего будущего и урегулирования, которые в дальнейшем, как он надеется, превратятся в реально действующие механизмы.

Завершив свою речь, он попросил позволить ему выйти за рамки протокола, после чего подошёл к каждому члену Совбеза ООН, чтобы пожать руку и лично выразить признательность за плодотворную совместную работу.

Как ранее писал Лайф, МИД России оценил вклад Де Мистуры в урегулирование сирийского конфликта.