Лень убирать. Стало известно, у скольких россиян новогодняя ёлка стоит до лета

Почти 60% россиян выбрасывают новогоднюю ёлку через месяц после праздника, а 4% избавляются от дерева только летом. Об этом говорят результаты опроса, проведённого компанией Mars по заказу Национальной системы платёжных карт (НСПК).

— У большинства опрошенных (59%) живые ели стоят практически месяц с Нового года. Примерно до марта праздничное дерево стоит у 11% россиян, а 4% выбрасывают их летом, — приводит РИА "Новости" результаты исследования.

Исследователи также выяснили, что всего ёлку наряжают 82% россиян, при этом почти половина из них отдаёт предпочтение искусственному дереву.

Отмечается, что 28% опрошенных каждый год покупают новые ёлочные игрушки, а 31% пользуется одними и теми же украшениями на протяжении многих лет.