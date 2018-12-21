В Кемеровской области приняли второе официальное название региона

После утверждения областным парламентом депутаты вместе с региональной исполнительной властью подготовят обращение к президенту РФ.

Совет нардепов Кемеровской области утвердил сегодня в первом чтении в качестве второго официального названия региона слово "Кузбасс", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя областного парламента.

— Депутаты единогласно, пока в первом чтении, приняли поправки в устав Кемеровской области, предусматривающие равнозначное использование наименований региона "Кемеровская область" и "Кузбасс", — сообщил собеседник агентства, добавив, что второе чтение пройдёт также в пятницу и есть все основания считать, что мнение депутатов не поменяется.

После утверждения областным парламентом депутаты вместе с региональной исполнительной властью подготовят обращение к президенту РФ, который сможет внести своим указом соответствующие изменения в статью Конституции о регионах. После этого инициатива вступит в силу.

Впервые сокращённое название Кузнецкого угольного бассейна "Кузбасс" использовалось русским учёным Петром Чихачёвым в 1842 году. По поручению императора Николая I он первым смог оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и нанёс его на карту. С тех пор слово "Кузбасс" прочно вошло в обиход местных жителей и в соседних регионах.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв в октябре предложил обсудить идею закрепить за регионом название "Кузбасс" законодательно. Позже он сообщил, что более 80% поучаствовавших в опросе местных жителей хотят, чтобы термин "Кузбасс" имел такое же значение, как и Кемеровская область.