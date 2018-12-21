В Канаде шторм обесточил более 300 тысяч домов

Около 330 тысяч домов, магазинов и государственных учреждений на западе Канады остались без электричества из-за сильного шторма. Об этом сообщает CTV.

По данным телеканала, вертолёт береговой охраны спас человека, который оказался на пирсе, обрушившемся из-за мощного порыва ветра. Метеорологи отмечают, что его скорость местами достигает 100 км/ч.

В настоящее время аварийные службы устраняют обрывы проводов, однако сроки завершения работ не уточняются.