ЦБ РФ отозвал лицензию у "Донхлеббанка"

Центробанк РФ отозвал лицензию на выполнение банковских операций у ПАО "Донхлеббанк". Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что в работе банка прослеживались признаки недобросовестных действий его руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов вкладчиков и кредиторов.
Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы
Пресс-служба ЦБ РФ
"Донхлеббанк" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.
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