ЦБ РФ отозвал лицензию у "Донхлеббанка"

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ЦБ РФ отозвал лицензию у "Донхлеббанка"

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Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В работе организации прослеживались признаки недобросовестных действий её руководства.

Центробанк РФ отозвал лицензию на выполнение банковских операций у ПАО "Донхлеббанк". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что в работе банка прослеживались признаки недобросовестных действий его руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов вкладчиков и кредиторов.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы

Пресс-служба ЦБ РФ

"Донхлеббанк" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.

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