Горькая правда. Треть элитных сортов шотландского виски оказалась подделкой

Читайте также

Горькая правда. Треть элитных сортов шотландского виски оказалась подделкой

1795

Фото: © Pixabay/jarmoluk

Исследователи проверили 55 бутылок алкоголя, которые выбирались произвольно среди аукционных домов и частных коллекций.

Более трети элитных сортов шотландского виски оказались поддельными. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование сотрудников Центра экологических исследований Шотландского университета в Восточном Килбрайде.

Эксперты провели проверку 55 бутылок с использованием современных методов радиоуглеродного датирования. Выяснилось, что 21 бутылка алкоголя была не более чем подделкой.

Как отмечается, образцы представила брокерская компания Rare Whiskey 101. Бутылки были выбраны произвольно среди аукционных домов и частных коллекций.

Так, например, фальсификатом оказались Ardbeg 1885, принадлежавший частному коллекционеру и приобретённый на одном из аукционов Thorne's Heritage, который якобы разлили в начале XX века. Стоимость подлинных напитков оценивается в 700 тысяч долларов.

Как ранее писал Лайф, химики МГУ придумали, как быстро проверить качество виски.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×