Отозвана лицензия у московского "Руссобанка"

Приказом Центробанка РФ сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО "Руссобанк". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что в деятельности банка были установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части выявления и представления данных в уполномоченный орган по подлежащим обязательному контролю операциям.

Банк был вовлечён в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж пресс-служба ЦБ РФ

По данным отчётности, по величине активов кредитная организация по состоянию на декабрь занимала 268-е место в банковской системе РФ.

"Руссобанк" является участником системы страхования вкладов.