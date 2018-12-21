СКР возбудил дело после обрушения школы под Новосибирском

Допрашиваются работники и руководство строительной фирмы, устанавливаются детали произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ в школе посёлка Чаинка Новосибирской области. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России в своём канале в WhatsApp.

— В ходе замены деревянных окон на новые пластиковые 21 ноября произошло обрушение наружной части стены и плит перекрытия между первым и вторым этажами здания, — говорится в сообщении.

Следователи допрашивают работников и руководство строительной фирмы, изъята техническая и производственная документация.

Напомним, что в момент обрушения учеников в школе не было.