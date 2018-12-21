Венесуэла и Колумбия взаимно выслали сотрудников посольств

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что одного из сотрудников Посольства Колумбии в стране вышлют в ответ на аналогичные действия со стороны Боготы.

Ante la arbitraria medida de secuestro y expulsión por parte de las autoridades colombianas del ciudadano venezolano Carlos Pino, funcionario de nuestra Embajada en Bogotá, anunciamos la expulsión de Juan Carlos Pérez Villamizar, funcionario consular colombiano no acreditado. pic.twitter.com/QOyg0DDHTx — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 20 декабря 2018 г.

— Перед лицом незаконного похищения и высылки со стороны колумбийских властей гражданина Венесуэлы Карлоса Пино, сотрудника нашего посольства в Боготе, мы заявляем о высылке Хуана Карлоса Переса Вильямисара, колумбийского консульского сотрудника, без аккредитации, — пояснил Арреаса на своей странице в "Твиттере".

В свою очередь, в МИД Колумбии подтвердили, что власти Венесуэлы выслали колумбийского генконсула. Во внешнеполитическом ведомстве выразили "глубокую обеспокоенность" происходящим. Там отметили, что Колумбия запрашивала аккредитацию сотрудника, однако запрос остался без ответа второй стороны.