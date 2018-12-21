Венесуэла и Колумбия взаимно выслали сотрудников посольств

Читайте также

Венесуэла и Колумбия взаимно выслали сотрудников посольств

246

Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что одного из сотрудников Посольства Колумбии в стране вышлют в ответ на аналогичные действия со стороны Боготы.

— Перед лицом незаконного похищения и высылки со стороны колумбийских властей гражданина Венесуэлы Карлоса Пино, сотрудника нашего посольства в Боготе, мы заявляем о высылке Хуана Карлоса Переса Вильямисара, колумбийского консульского сотрудника, без аккредитации, — пояснил Арреаса на своей странице в "Твиттере".

В свою очередь, в МИД Колумбии подтвердили, что власти Венесуэлы выслали колумбийского генконсула. Во внешнеполитическом ведомстве выразили "глубокую обеспокоенность" происходящим. Там отметили, что Колумбия запрашивала аккредитацию сотрудника, однако запрос остался без ответа второй стороны.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×