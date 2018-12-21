Вороны, мартышки и вараны. В зоопарке Москвы в 2018 году родилось 800 малышей

Самое большое прибавление произошло у птиц, у которых вылупился 341 птенец. У млекопитающих появилось 247 детёнышей.

В Московском зоопарке за 2018 год появилось на свет более 800 детёнышей. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы со ссылкой на генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.

Как отмечается, самое большое прибавление произошло у птиц —341 птенец, у млекопитающих родилось 247 малышей, у рептилий появились 68 детёнышей, а у рыб и амфибий — более 50. Теперь в зоосаде живёт 1200 видов и 10 500 экземпляров животных.

— Очень важно, чтобы у жителей и гостей столицы была возможность любоваться многообразием фауны нашей планеты, знакомиться с ним во всей красе, — цитирует пресс-служба слова Акуловой.

Она подчеркнула, что в зоопарке очень рады тому, что удалось получить такое потомство и пополнить коллекцию новыми животными.

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