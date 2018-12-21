Постпред Сирии при ООН прокомментировал вывод войск США из страны

Вывод войск США из Сирии не повлияет на активность организации "Белые каски", обвиняемой сирийским правительством в подрывной деятельности против властей страны, приводит РИА "Новости" слова постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари.

— Это два не связанных между собой вопроса, — сказал постпред в ответ на вопрос, прекратят ли "Белые каски" свою провокационную деятельность в связи с уходом американского контингента.

В среду президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выводе войск США из Сирии в связи с объявленной победой над группировкой ИГИЛ*. Сейчас в САР находится примерно две тысячи американских военных.

Организация "Белые каски" стала известна благодаря роликам в Сети, на которых активисты в характерной униформе достают мирных жителей из-под завалов. Но параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены этой же организации снимают постановочные кадры. В МИД РФ отмечали, что деятельность "Белых касок" — часть информкампании по дискредитации сирийских властей и военнослужащих.

*Организация запрещена в России решением Верховного суда.