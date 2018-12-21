Турция станет партнёром России на выставке "Иннопром" в 2019 году

Экспозиция проводится в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году правительство присвоило ей статус федеральной.

Турция приняла приглашение стать страной — партнёром России в 10-й Международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдёт в июле 2019 в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

— Статус страны-партнёра юбилейной 10-й Международной промышленной выставки "Иннопром" подчеркнёт особый характер отношений между нашими странами и высокий потенциал научно-технического и промышленного сотрудничества, — цитирует пресс-служба министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Экспозиция проводится в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году правительство присвоило ей статус федеральной. Организацией выставки занимается Министерство промышленности и торговли РФ.

В июле на выставке "Иннопром-2018" "Ростех" показал сверхпрочный ноутбук за полмиллиона рублей.