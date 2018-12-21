Число жертв взрыва метана на шахте в Чехии увеличилось до 13

Количество погибших при взрыве метана на угольной шахте на северо-востоке Чехии возросло до 13 человек. Большинство жертв — граждане Польши, которые работали по найму. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

— В больницах находятся три получивших ранения горняка, состояние одного из которых медики оценивают как критическое, — говорится в сообщении агентства.

На место ЧП выехали премьер-министры Чехии и Польши.

Взрыв метана в шахте произошёл на глубине 880 м. Изначально сообщалось об одном погибшем.