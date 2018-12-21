Звезда "Игры престолов" рассказала о паранойе на съёмочной площадке

Актёр Иэн Глен признался, что продюсеры боятся похищения сценария, поэтому доставили артистам много неудобств.

Голливудский актёр, исполнивший роль Джораха Мормонта в сериале "Игра престолов", Иэн Глен рассказал о сложностях в съёмках последнего сезона телешоу из-за повышенного уровня секретности. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам Глена, создатели сериала ужасно боялись утечки спойлеров и сценарии для каждого из участников съёмок были доступны только через личный защищённый iPad. Чтобы прочитать сценарий, необходимо было пройти несколько этапов безопасности.

— Должен сказать, это доставило опредёленные неудобства актёрам, — признался он.

Шотландский актёр назвал последний сезон феноменальным, добавив, что лишь в восьмом сезоне его коллеги по съёмочной площадке впервые собрались вместе, чтобы полностью прочесть всю историю от начала до конца.

Ранее актёр Ричард Мэдден, сыгравший Робба Старка в "Игре престолов", предсказал мрачный финал сериала.