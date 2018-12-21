Бывшего директора "Уральских пельменей" обокрали в центре Москвы

Бывшего директора шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского обокрали в центре Москвы. Из его BMW X6 вытащили сумку, в которой был ноутбук стоимостью 100 тысяч рублей.

Как сообщает агентство "Москва", кража случилась в Милютинском переулке. Чтобы украсть сумку, неизвестный разбил стекло в машине Нетиевского.

Телеведущий подал заявление в полицию.

Нетиевский покинул коллектив "Уральских пельменей" в 2015 году. Сейчас он занимается собственными проектами.