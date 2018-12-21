Тысячи огней. Москвичам рассказали, где смотреть новогодний фейерверк

Заряды — разноцветные шары, пионы и хризантемы — раскроются на высоте в среднем около 100 метров.

Новогоднее пиротехническое шоу проведут на 31 площадке во всех округах Москвы. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Первые залпы дадут недалеко от Большого Москворецкого моста ровно в полночь. Шоу продлится пять минут, лучше всего его будет видно в парке "Зарядье", на Красной площади и на соседних улицах. На других площадках фейерверки начнут запускать в час ночи — к этому времени 1 января наступит во всех регионах России.

В 13 точках запустят высотную пиротехнику, которую можно будет посмотреть даже на большом расстоянии. Заряды — разноцветные шары, пионы и хризантемы — раскроются на высоте в среднем около 100 метров.

Пиротехнические шоу пройдут в парке Горького, Сокольниках, Кузьминках, саду "Эрмитаж", а также в Воронцовском и других парках. Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Также в департаменте напомнили, что в новогоднюю ночь главная столичная улица — Тверская — станет пешеходной. На ней в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдёт множество праздничных мероприятий.