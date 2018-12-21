Совфед одобрил закон о декриминализации статьи "о лайках и репостах"

Из УК РФ исключаются и переводятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) наказания, которые предусмотрены частью 1 статьи 282 УК РФ, если нарушение произошло впервые.

Совфед одобрил пакет законов, предусматривающих частичную декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Речь идёт о смягчении ответственности по делам "за лайки и репосты" в Сети.

Из УК РФ исключаются и переводятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) наказания, которые предусмотрены частью 1 статьи 282 УК РФ, если нарушение закона произошло впервые. Речь о "действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, пола, языка, национальности, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённых публично, в том числе с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет".

Если человек ранее не совершал таких действий, он будет привлекаться к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или работ до 100 часов, или административного ареста до 15 суток. Для юрлиц предусмотрены штрафные санкции в размере от 250 до 500 тысяч рублей. При этом сроки давности административного производства по связанным с лайками и репостами правонарушениям продлеваются с трёх месяцев до года.

Уголовное преследование за это правонарушение, согласно законам, инициированным президентом РФ, может наступить уже при первом рецидиве. Если правонарушение, за которое лицо было привлечено к административной ответственности, будет зафиксировано повторно в течение года, наказание будет назначено исходя из прежних норм УК РФ — заключение на срок от двух до пяти лет.

Закон будет иметь обратную силу и распространяться на ранее возбуждённые уголовные дела и вынесенные судом приговоры.