Совфед назначил Игоря Ткачёва на должность замгенпрокурора РФ

Совет Федерации на заседании 21 декабря назначил прокурора Курганской области Игоря Ткачёва на должность заместителя генерального прокурора России, сообщает ТАСС.
— Ткачёв Игорь Викторович — профессионально подготовленный, высококвалифицированный, зрелый руководитель, способный на высоком уровне организовать работу органов прокуратуры, — сказал глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Кандидатура госсоветника юстиции 2 класса была представлена на рассмотрение верхней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным и единогласно одобрена сенаторами.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени