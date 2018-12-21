Совфед назначил Игоря Ткачёва на должность замгенпрокурора РФ

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Совфед назначил Игоря Ткачёва на должность замгенпрокурора РФ

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Кандидатура советника юстиции была представлена на рассмотрение верхней палаты парламента президентом страны и единогласно одобрена сенаторами.

Совет Федерации на заседании 21 декабря назначил прокурора Курганской области Игоря Ткачёва на должность заместителя генерального прокурора России, сообщает ТАСС.

— Ткачёв Игорь Викторович — профессионально подготовленный, высококвалифицированный, зрелый руководитель, способный на высоком уровне организовать работу органов прокуратуры, — сказал глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Кандидатура госсоветника юстиции 2 класса была представлена на рассмотрение верхней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным и единогласно одобрена сенаторами.

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