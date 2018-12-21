Совфед одобрил закон о расширении полномочий детских омбудсменов

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Совфед одобрил закон о расширении полномочий детских омбудсменов

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Фото: pixabay.com

Совфед одобрил пакет президентских законов, которые расширяют полномочия детских омбудсменов. Документ направлен на дальнейшее развитие института уполномоченного по правам ребёнка не только на федеральном уровне, но и в регионах.

Кроме того, закон поможет создавать эффективные механизмы защиты прав и интересов детей.

Согласно закону, омбудсмен назначается на пять лет. При этом один и тот же человек не может занимать свой пост два срока подряд. Кроме того, уполномоченный не должен быть членом Совфеда, депутатом Госдумы и состоять в какой-либо партии.

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