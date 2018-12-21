Оливье майонезом не испортишь. "Росконтроль" назвал лучший провансаль

В лабораторию попали такие бренды, как "Московский провансаль", "Слобода", "Ряба", "Скит", "Просто", "Ряба", "Вкуснотека", "Подворье", "Каждый день".

Специалисты "Росконтроля" провели исследование восьми популярных брендов майонеза провансаль и выяснили, какими из них стоит заправлять салаты, а от каких стоит отказаться и не приобретать для заправки новогодних блюд. Результаты обнародованы на сайте организации.

Так, в лабораторию попали такие бренды, как "Московский провансаль", "Слобода", "Ряба", "Скит", "Просто", "Ряба", "Вкуснотека", "Подворье", "Каждый день".

По результатам проверки стало известно, что всем требованиям безопасности соответствует торговая марка "Подворье". В её продукции не содержится консервантов, иных добавок и уксуса, отмечено высокое содержание яичного желтка. Также неопасной оказалась и продукция марки "Скиф", а вот в "Рябе" найдены компоненты, не указанные на упаковке.

В продукции торговой марки "Вкуснотека" был найден сорбат калия, но информация об этом указана на упаковке, максимально допустимое содержание не выявлено. Такая добавка была обнаружена также в продукции ТМ "Просто" и "Каждый день", но никаких нарушений нет.

А вот что касается "Московского провансаля", то он не соответствует государственным стандартам. Вкус продукции охарактеризован как острый. Схожая ситуация сложилась и с майонезом "Слобода". Эти образцы были занесены в список товаров с замечаниями, все остальные рекомендованы к покупке.