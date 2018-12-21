Браудеру предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Основателю фонда Hermitage capital Уильяму Браудеру заочно предъявили обвинение в создании преступного сообщества. Ходатайство о его заочном аресте Тверской суд Москвы рассмотрит 21 декабря.

— Ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу будет рассмотрено 21 декабря, — сообщили в суде.

Браудер обвиняется в организации преступного сообщества. Ранее следствие возбудило в отношении него уголовное дело по соответствующей статье. В середине ноября в Генпрокуратуре заявили, что Браудер будет объявлен в международный розыск, а его имущество будет подвергнуто аресту для дальнейшей конфискации.

Напомним, Уильям Браудер с 1995 по 2007 год был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Затем выяснилось, что финансист уклонялся от уплаты налогов. Делал он это через фирмы, которые находились под управлением его фонда Hermitage Capital.