"Давно пора". Захарова прокомментировала проверку BBC World News Роскомнадзором

По словам представителя МИД, грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ "не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение о проверке Роскомнадзором британского телеканала BBC World News. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке".

Давно пора. Мне искренне жаль корреспондентов Би-би-си, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности Мария Захарова

При этом она подчеркнула, что грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ (как, например, постоянная пропаганда против RT, попытки дискредитации российских журналистов и т.д.) "не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа".

Российская сторона предупреждала. И неоднократно Мария Захарова

Ранее стало известно, что Роскомнадзор начал проверку телеканала и сайта BBC World News на предмет соответствия материалов российскому законодательству.

Как уже сообщал Лайф, британский медиарегулятор Ofcom признал Russia Today (RT) виновным в нарушении правил вещания в Великобритании.