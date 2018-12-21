Совфед одобрил закон об упрощённом получении российского гражданства

Документ позволит без лишних проволочек получать российские паспорта людям, проживающим в странах со сложной обстановкой.

Совфед предоставил президенту России право определять, кто может получить гражданство по упрощённой схеме. Такая мера содержится в законе, одобренном в пятницу нижней палатой. Нововведение позволит без бюрократии выдавать российский паспорт соотечественникам, проживающим в странах "со сложной общественно-политической и экономической обстановкой", либо где происходят вооружённые конфликты или смена политического режима. В первую очередь речь идёт о беженцах с Украины.

Отметим, что усовершенствовать процедуру предоставления гражданства поручал лично президент Владимир Путин. В том числе глава государства подчёркивал, что наша страна намерена облегчить получение паспорта для украинских граждан. Кроме того, президент обещал, что Москва не будет вводить никаких ограничений на въезд жителей Незалежной.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой в трёх чтениях.