Кожемяко утвердил новый состав администрации Приморья

Первым врио вице-губернатора стала Вера Щербина, которая ранее покинула пост главы сахалинского правительства.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко утвердил изменения в состав региональной администрации. Свой пост покинули вице-губернаторы Валентин Дубинин (сельское и рыбное хозяйство, ветеринария, использование объектов животного мира, лицензирование и торговля) и Дмитрий Мариза (ЗАГС, общественная безопасность и координация правоохранительной деятельности, исполнение административного законодательства, обеспечение деятельности мировых судей, защита гостайны, мобилизационная подготовка).

В новый состав администрации края перешли Александр Костенко, Гагик Захарян, Константин Межонов, Константин Богданенко.

Костенко будет отвечать за сельское хозяйство, управление природными ресурсами и охрану окружающей среды, сельское и рыбное хозяйство, ветеринарию, использование объектов животного мира, тарифообразование, лицензирование и торговлю.

Захарян займётся развитием жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, государственного жилищного надзора.

Межонов будет курировать сферу образования, реализацию научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, культуру и охрану объектов культурного наследия, здравоохранение, социальную сферу, физическую культуру и спорт.

Богданенко будет отвечать за вопросы экономики и развития предпринимательства, проектного управления, государственного заказа, промышленности, земельных и имущественных отношений, международного сотрудничества и туризма.

Первым врио вице-губернатора стала Вера Щербина, которая ранее покинула пост главы сахалинского правительства. В её обязанности будет входить работа по направлениям взаимодействия с федеральными органами власти, финансов, реализации государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля, информатизации и телекоммуникаций.

Руководить Аппаратом администрации Приморья будет Антон Волошко. Также врио вице-губернатора назначены Михаил Петров и Олег Мельников.