СК завёл дело после избиения подростка полицейскими в Оренбуржье – видео

Сейчас сотрудникам правоохранительных органов грозит увольнение и лишение свободы.

Следователи в Оренбургской области завели уголовное дело по факту избиения 13-летнего подростка полицейскими в городе Орске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий было заведено после того, как в Сети появилось видео, где полицейские применяют силу при задержании мужчины и подростка.

Известно, что свои полномочия превысили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Орское". Сейчас стражам порядка грозит увольнение и лишение свободы.