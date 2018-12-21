В Кремле не склонны переоценивать роль США в разгроме ИГИЛ в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не склонны переоценивать роль США в разгроме ИГИЛ* в Сирии.
— Мы не склонны переоценивать роль Соединённых Штатов в победе над ИГИЛ в Сирии, — пояснил представитель Кремля.
Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выводе войск США из Сирии в связи с объявленной победой над группировкой ИГИЛ. Сейчас в САР находится примерно две тысячи американских военных.
*Организация запрещена в России решением Верховного суда.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени