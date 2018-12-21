В Кремле не склонны переоценивать роль США в разгроме ИГИЛ в Сирии

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В Кремле не склонны переоценивать роль США в разгроме ИГИЛ в Сирии

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Фото: © Pixabay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не склонны переоценивать роль США в разгроме ИГИЛ* в Сирии.

— Мы не склонны переоценивать роль Соединённых Штатов в победе над ИГИЛ в Сирии, — пояснил представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выводе войск США из Сирии в связи с объявленной победой над группировкой ИГИЛ. Сейчас в САР находится примерно две тысячи американских военных.

*Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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