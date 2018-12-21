"Сверят часы". Путин сегодня проведёт встречу с Медведевым

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"Сверят часы". Путин сегодня проведёт встречу с Медведевым

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Владимир Путин и Дмитрий Медведев (справа налево). Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Российский лидер Владимир Путин сегодня проведёт несколько внутренних совещаний. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Путин работает в Кремле. Сегодня у него запланировано несколько внутренних совещаний, и отдельно сегодня планирует побеседовать с [премьер-министром Дмитрием] Медведевым в плане сверки часов по основным концептуальным задачам, — сказал Песков.

По его словам, беседа президента с главой правительства запланирована на вторую половину дня.

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