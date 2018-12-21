"О них никто не знает". Кононенко назвал несимметричной проверку BBC World News

По мнению публициста, максимумом реакции на возможные меры в отношении канала может быть "недовольство" в Британии.

Российский публицист Максим Кононенко в беседе с Лайфом прокомментировал проверки сайта и телеканала BBC World News, начатые Роскомнадзором. Так, он усомнился, действительно ли симметричны эти меры после угнетения журналистов из РФ в Великобритании.

— Симметрично, и то не очень, потому что в России никто, кроме сотрудников ВВС, МИД и Роскомнадзора, не знает о существовании канала ВВС. Поэтому — закроют его, не закроют, — это абсолютно ничего не изменит в нашей картине мира. Ну, может быть, вызовет какое-то раздражение в Великобритании, но я что-то тоже сомневаюсь, — отметил Кононенко.

По его мнению, самое правильное в данной ситуации — не обращать внимания, "не комментировать ничего, что там происходит, показывать ледяное презрение".

А что у нас английского можно было бы запретить в ответ на запрет РТ там, я, честно говоря, даже не знаю — у нас ничего нет английского. Ну что, виски и пабы? Ну они тоже не очень английские, нет у нас ничего английского! Максим Кононенко

Он напомнил, что Россию с Британией на самом деле связывает очень мало, поскольку страны находятся в противостоянии.

Вот Украине мы можем симметрично ответить так, что мало не покажется, или даже Германии, а с Америкой и Великобританией нас вообще практически ничего не связывает! Максим Кононенко

Ранее стало известно, что Роскомнадзор начал проверку телеканала и сайта BBC World News на предмет соответствия законодательству. По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, "давно пора". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что к британскому СМИ накопилось "много вопросов".

Как сообщал Лайф, медиарегулятор Ofcom признал канал RT виновным в нарушении правил вещания в Британии.