В Кремле назвали незаконными санкции США против российских СМИ

Кремль считает незаконными санкции США против российских средств массовой информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Те СМИ, которые подпали под санкции США, они продолжают работать, безусловно, если вот это подпадение под санкции США, которое мы считаем незаконным, повлечёт за собой какие-то критические ситуации, то мы будем в каждом конкретном случае разрабатывать меры по поддержке этих СМИ, — сказал Песков.

Минфин США ранее внёс в список санкций четыре российских информационных ресурса: "Экономика сегодня", "Невские новости", Федеральное агентство новостей (ФАН) и USA Really. Утверждалось, что первые были связаны с российской компанией Concord Management, а с ФАН связано USA Really.