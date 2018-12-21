Совфед принял закон против вовлечения подростков в участие в митингах

Нарушителям может грозить штраф до миллиона рублей, административный арест до 30 суток или обязательные работы сроком до 200 часов.

В Совфеде одобрили закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних к участию в митингах. Ранее документ был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

Нарушителям грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.

Для должностных лиц сумма штрафа возрастает до 100 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч. Повторное совершение нарушения влечёт повышенную административную ответственность.

— Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию, — говорится в пояснительной записке к документу.