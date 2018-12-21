Песков назвал санкции США против "Русала" корпоративным вопросом

В Кремле оценили решение Вашингтона вывести "Русал" и EN+ из-под санкций в обмен на сокращение в них доли Дерипаски.

Ситуация вокруг санкций США против "Русала" является исключительно корпоративным вопросом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Безусловно, Олег Дерипаска борется за эту компанию, это компания, которая играет заметную роль не только в экономике России, но и в мировой, — прокомментировал представитель Кремля.

Если "Русалу" удаётся предпринять какие-то действия, чтобы минимизировать последствия от незаконных рестрикций, то Кремлю остаётся это "только поприветствовать", добавил он.

Напомним, что ранее Минфин США сообщил о готовности исключить из санкционного списка некоторые компании, связанные с Дерипаской, поскольку он сокращает свою долю в них. При этом сам бизнесмен останется в чёрном списке.