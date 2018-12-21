Дед Мороз рассказал, что пожелал мировым лидерам

Хранитель Нового года отметил, что от президента каждой страны зависит очень многое.

Главный Дед Мороз России обратился к мировым лидерам и пожелал им помнить о тех, кто доверяет им мир и счастье. Об этом волшебник рассказал в беседе с RT.

— От президента любой страны зависит очень многое. И думаю, что самое важное, чтобы он всегда помнил о тех, кто ему верит и доверяет мир и счастье не только в стране, но и в каждом городе, доме, семье, — сказал Дед Мороз.

Ранее Дед Мороз встретился с Йоулупукки, с которым обменялся подарками на границе России и Финляндии.