Песков призвал не гадать, от каких опрометчивых шагов Мэттис удержал Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать роль уходящего в отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса, которую он сыграл в принятии военных решений лидером США Дональдом Трампом. Он считает, что гадать, от каких именно шагов тот удержал главу Белого дома, — удел политологов.

— В наше время гадать, кто президента Трампа от чего удержал, — это, наверное, удел политологов и дело весьма неблагодарное, — отметил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, Трамп объявил, что Джеймс Мэттис уходит с поста главы Пентагона. Ему осталось доработать пару месяцев.