Песков: Обмен осуждёнными "всех на всех" осложнён разными подходами РФ и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен осуждёнными по формуле "всех на всех" осложнён разными подходами Москвы и Киева.
— Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен "всех на всех", — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что Москва и Киев по-разному квалифицируют удерживаемых лиц.
— Отсюда происходит несостыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагается менять "всех на всех", — сказал Песков.
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