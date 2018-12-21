Песков: Обмен осуждёнными "всех на всех" осложнён разными подходами РФ и Украины

По словам представителя Кремля, Москва и Киев по-разному квалифицируют удерживаемых лиц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен осуждёнными по формуле "всех на всех" осложнён разными подходами Москвы и Киева.

— Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен "всех на всех", — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва и Киев по-разному квалифицируют удерживаемых лиц.

— Отсюда происходит несостыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагается менять "всех на всех", — сказал Песков.