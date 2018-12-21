В Кремле проверят жалобы Пономарёва на нарушения его прав при освобождении

77-летний лидер общественного движения "За права человека" утверждает, что его "силой" вывезли из спецприёмника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проверят жалобы правозащитника Льва Пономарёва на якобы имевшие место нарушения должностных инструкций при его освобождении из спецприёмника.

По словам лидера общественного движения "За права человека", его силой перевезли не туда, где его ждали родственники и друзья, а в совершенно другое место.

Песков отметил, что такой информацией в Кремле не располагают, однако заверил, что эти данные будут проверены.

— При всём уважении к Льву Пономарёву, мы не можем полностью полагаться на эту информацию. Поэтому мы проверим, действительно, как это было и имели ли место какие-то нарушения закона, — добавил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что Тверской суд Москвы признал Пономарёва 5 декабря виновным в повторном нарушении порядка проведения акции. Ему назначили 25 суток административного ареста за призыв к участию в несогласованной акции у здания Федеральной службы безопасности России на Лубянке. Спустя два дня Московский городской суд сократил срок ареста до 16 суток. Он истёк сегодня, 21 декабря.