Песков заявил, что хаотичность действий США вызывает обеспокоенность в мире

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Песков заявил, что хаотичность действий США вызывает обеспокоенность в мире

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Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Россия ищет в азимутах внешней политики стабильность и предсказуемость, хаотичность же действий США вызывает беспокойство не только у Москвы, но и у других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как будут оцениваться непредсказуемые действия американской администрации, если они благоприятны для Кремля.

— И когда стабильность и предсказуемость уступают место непредсказуемости, неожиданности и такой, я бы сказал, хаотичности в тех или иных решениях, то это, конечно, вызывает и дискомфорт в международных делах, и обеспокоенность. Это касается не только России, это касается всех стран, — отметил Песков.

В Кремле также назвали незаконными санкции США против российских средств массовой информации.

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