Песков объяснил ситуацию с недопуском журналиста на пресс-конференцию Путина

Представитель Кремля подчеркнул, что соответствующие решения ФСО принимает из соображений безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ситуацию с недопуском главреда издания The Insider Романа Доброхотова на большую пресс-конференцию Владимира Путина, прошедшую накануне, 20 декабря. Представитель Кремля подтвердил, что такое решение приняла Федеральная служба охраны. Ранее об этом сообщалось со ссылкой на организаторов пресс-конференции.

По словам Пескова, из всего перечня журналистов, которые подали заявки на аккредитацию, некоторые были отсеяны до публикации списка тех, кого допустили на мероприятие, однако несколько человек были исключены из списка уже после его публикации.

— В этом конкретном случае было принято решение о недопуске, — сказал представитель Кремля, добавив, что причины подобных решений не раскрываются. — Поскольку речь идёт о мероприятии главы государства, тут действует закон о госохране, и служба безопасности посчитала необходимым принять такое решение.

Как ранее писал Лайф, на большую пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов. По последним данным, озвученным Песковым, аккредитацию получили 1702 журналиста (99,9% подавших заявки).