Новые надежды. Полторак увидел повышение боевых возможностей ВМС Украины

Глава ведомства рассказал о принятии на вооружение новых образцов военной техники и напомнил о предстоящих учениях.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о повышении боевых возможностей ВМС Незалежной. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Создан боеспособный воинский коллектив с высоким уровнем подготовки, ответственности и патриотизма. Яркий пример — переход группы кораблей ВМС Украины через Керченский пролив в Азовское море, — написал Полторак.

Министр рассказал о принятии на вооружение новых образцов военной техники и напомнил о предстоящих учениях и испытании десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр".

Помимо этого он поздравил военных моряков с успешным выполнением поставленных перед ними задач.

Ранее Полторак заявил, что ВМС Украины продолжат пользоваться Керченским проливом.