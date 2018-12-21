Кремль в курсе нового доклада ОБСЕ по поводу прав человека в Чечне

Напомним, что данные из предыдущего доклада, посвящённого "притеснению" геев, проверялись Генпрокуратурой, но не нашли подтверждения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль в курсе ситуации с докладом ОБСЕ по поводу прав человека в Чечне, однако выводы делать рано: его ещё предстоит проанализировать.

— Да, мы видели эти сообщения, — прокомментировал представитель Кремль. — Вы знаете, что принимается много решений, с которыми мы не можем соглашаться, и со многими решениями мы не соглашаемся. Весь доклад ещё предстоит проанализировать.

Напомним, что докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек, выступая в штаб-квартире организации в Вене заявил о якобы имеющих место нарушениях прав человека в Чечне и представил свои рекомендации для России и чеченского руководства. На этот раз, по мнению Бенедека, в регионе нарушаются права "предполагаемых наркоманов и подростков".