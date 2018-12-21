Песков заявил, что в России не существует частных военных компаний

Частных военных компаний в России по закону не существует, а в этом контексте речь может идти только о частных охранных предприятиях (ЧОП). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Все говорят о некоей ЧВК некоего "Вагнера", но дело в том, что у нас нет в законодательстве такого положения [о частных военных компаниях], — сказал представитель Кремля.

Так Песков пояснил, почему российский лидер Владимир Путин, отвечая накануне, 20 декабря, на большой пресс-конференции на вопрос о деятельности ЧВК, сделал отсылку к частной охранной, а не военной деятельности.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства потому и не мог "комментировать то, чего не существует".