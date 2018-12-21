Умерла актриса и сценарист Алла Соколова

Актриса и сценарист Алла Соколова скончалась на 75-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на худрука Театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова.
Новиков дружил с Соколовой много лет. Он рассказал, что актриса последнее время сильно болела.
Дата и место похорон пока не известны.
Алла Соколова является сценаристом нескольких пьес, самой известной из которых является "Фантазии Фарятьева". Также она сыграла главную роль в фильме "Случайный вальс".
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