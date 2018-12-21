Умерла актриса и сценарист Алла Соколова

За свою жизнь она написала несколько пьес, самой известной из которых является "Фантазии Фарятьева".

Актриса и сценарист Алла Соколова скончалась на 75-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на худрука Театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова.

Новиков дружил с Соколовой много лет. Он рассказал, что актриса последнее время сильно болела.

Дата и место похорон пока не известны.

Алла Соколова является сценаристом нескольких пьес, самой известной из которых является "Фантазии Фарятьева". Также она сыграла главную роль в фильме "Случайный вальс".