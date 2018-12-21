Лукашенко подписал проект решения о назначении Станислава Зася генсеком ОДКБ

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Лукашенко подписал проект решения о назначении Станислава Зася генсеком ОДКБ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: ©РИА Новости/Александр Щербак

Белорусскую кандидатуру одобрили главы Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения о назначении Станислава Зася генсеком ОДКБ. Об этом сообщает БелТА.

Как отмечается, главы Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России одобрили белорусскую кандидатуру.

— Александр Лукашенко также официально поддержал назначение Станислава Зася, подписав соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ, — говорится в сообщении.

Сегодня, 21 декабря, белорусский лидер провёл рабочую встречу с Засем.

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