Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения о назначении Станислава Зася генсеком ОДКБ. Об этом сообщает БелТА.
Как отмечается, главы Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России одобрили белорусскую кандидатуру.
— Александр Лукашенко также официально поддержал назначение Станислава Зася, подписав соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ, — говорится в сообщении.
Сегодня, 21 декабря, белорусский лидер провёл рабочую встречу с Засем.
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