Жительница Бурятии замёрзла насмерть у дверей приюта

Женщина лестницей запасного выхода и не смогла открыть запертые двери, чтобы вернуться внутрь.

В Улан-Удэ пожилая посетительница социального приюта вышла покурить на улицу и замёрзла насмерть, не сумев открыть запертые двери. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство соцзащиты Бурятии.

Как отмечается, женщина вышла покурить на лестницу запасного выхода, вместо того чтобы пойти в специальное место через главный вход.

— Двери на пожарную лестницу не закрываются на замок в соответствии с требованиями пожарной безопасности, — говорится в сообщении.

Несмотря на это, двери были заперты, а охранники не провели обход по территории и не отследили камеры наблюдения, чем нарушили рабочий протокол.

Причастные к ЧП сотрудники уволены, в данный момент идёт служебное расследование.

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