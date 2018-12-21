"Уральский Гринч" похитил новогодние подарки для детей

Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы, но задерживать его пока не стали — отпустили под подписку.

37-летний житель Белоярского района Югры задержан за кражу сладких новогодних подарков. Мужчина, будучи нетрезвым, приехал в гости к своей подруге и приметил в подъезде две большие коробки с подарочными наборами внутри. Мужчина поддался искушению и присвоил себе несколько из них.

Оказалось, что подарки закупила местная энергетическая компания для детей своих сотрудников.

— Сотрудник курьерской службы доставили подарки по месту жительства доверенного лица организации-заказчика. Он выгрузил коробки в подъезде, а сам поднялся в квартиру заказчика. Пока он отсутствовал, два подарки из коробки исчезли, — рассказали в региональной полиции.

Злоумышленника удалось вычислить и задержать для допроса. В отношении "уральского Гринча" возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до двух лет тюрьмы, а пока мужчину отпустили под подписку о невыезде.

А недавно у молодожёнов в Москве украли конверты с деньгами. Лайф рассказывал, как дело было.