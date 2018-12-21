Для друзей человека. Совфед одобрил закон об ответственном обращении с животными

Животных запрещается держать в барах и ресторанах, также запрещено пропагандировать жестокое обращение с животными.

Совет Федерации одобрил закон об ответственном обращении с животными, который был внесён в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении весной 2011-го. В 2016 году президент России Владимир Путин отметил важность его принятия, а также дал соответствующее поручение правительству.

Закон полностью запрещает убийство животных под каким бы то ни было предлогом и предусматривает создание специальных приютов. Кроме того, в документе указан запрет боёв с участием животных, запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу или помещения в приют.

Животных запрещается держать в барах и ресторанах, также запрещено пропагандировать жестокое обращение с животными. Вводится запрет на содержание диких животных в квартирах и домах, запрет на контактные зоопарки в ТЦ.

В документе прописаны правила выгула, в том числе обозначены места, где можно гулять с собаками. Потенциально опасные породы должны обязательно быть в наморднике, иметь ободок и ошейник.