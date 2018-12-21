СМИ сообщили о крушении самолёта избиркома Конго

По предварительной информации, выживших в результате происшествия нет, однако число человек, которые находились на борту, не уточняется.

СМИ сообщили о крушении транспортного самолёта избиркома Конго недалеко от столицы республики — Киншасы. По информации местного издания Politico, самолёт типа Ан-26 1984 года принадлежал авиакомпании GomAir.

Он перестал выходить на связь с диспетчерами вечером 20 декабря, когда, предположительно, находился примерно в 40 километрах от международного аэропорта N'djili.

По предварительной информации, выживших в результате происшествия нет, однако число человек, которые находились на борту, не уточняется. Как сообщает издание MediaCongo, обломки пока не найдены.